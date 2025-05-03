Саперы рассказали о минах-ловушках ВСУ в Курской области

В Курской области полным ходом идет разминирование территорий. Противник отступая всячески пытался навредить - расставлял ловушки, мины. Теперь все это нужно найти и обезвредить, чтобы быстрее приступить к восстановительным работам.

Практически на каждом заборе надписи, оставленные противником. Так они помечали дома, которые заняли. Например, 22-я бригада боевиков ВСУ. Именно они первыми заходили в Курскую область. Но дальше Гончаровки, которая недалеко от границы, идти, по всей видимости, не решились.

«Уничтожены все дома. Это был последний очаг сопротивления вооруженных сил Украины, так как жилая застройка, есть подвалы, где можно было прятаться. Российские штурмовики зашли грамотно, зачистили каждый дом, каждый метр», - рассказал врио заместителя командира 810-й бригады морской пехоты по военно-политической работе с позывным Марик.

Вместе с бойцами 810-й бригады морской пехоты группировки войск «Север» съемочная группа «Звезды» дошла до местного Дома Культуры. Внутрь заходить нельзя, там мины. Боевики пытались устроить провокацию, всеми силами старались вызвать удар нашей артиллерии по зданию. Даже установили незамаскированный «Старлинк» около постройки.

«Провода мог обнаружить наш оператор БПЛА, скорректировать и нанести удар по подвалу, который абсолютно пустой и не имеет никакой стратегической цели. Затем бы противник использовал эту информацию, что русские войска нанесли удар по Дому Культуры в целях информационного противодействия», - объяснил боец с позывным Марик.

Но наша разведка видит все и не ведется на провокации. Сегодня Курская область уже освобождена от боевиков, но от этого спокойнее близ границы не стало. Вражеских БПЛА здесь по-прежнему много. Дрон-детектор не умолкает, удары регулярные. При этом создается впечатление, что бьют без конкретной цели.

Но и наши операторы БПЛА на месте не сидят. Наносят удары по боевикам близ границы с Курской областью. Враг концентрирует силы в районе сел Локня, Юнаковка, Мирополье в Сумкой области. А потому наши подразделения создают там буферную зону. Беспилотники в этой работе - ключевое оружие, в том числе и трофейные. Бойцы 810-ой бригады морской пехоты их восстанавливают.

«Они когда долетают до наших позиций, их глушит РЭБ. Их приносят к нам в лабораторию. Мы их разбираем, перепрошиваем, переделываем и запускаем обратно в сторону противника», - отметил техник взвода БПЛА 810-ой бригады морской пехоты с позывным Писарь.

После освобождения Курской области наши подразделения контролируют ключевые высоты на этом направлении. Все перемещения врага у нас как на ладони.