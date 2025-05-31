Москва не допустит повторения сценария с минскими соглашениями, когда Украина использовала паузу в боевых действиях для продолжения конфронтации.

С таким заявлением на заседании Совбеза ООН выступил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Это не путь к миру, а попытка взять паузу для продолжения конфронтации. На это вы можете не рассчитывать. Повторения "Минска" не будет», - резюмировал он.

Дипломат подчеркнул, что российские Вооруженные Силы готовы продолжать специальную военную операцию столько, сколько потребуется Москве для достижения своих целей.

Небензя также акцентировал внимание коллег по Совбезу на необходимости устранения первопричин конфликта, пишет Life.

Ранее Небензя подтвердил, что Россия готова обсуждать мир на Украине, но сначала необходимо выработать условия соглашения, а уже потом обсуждать прекращение огня, которое в дальнейшем позволит выйти на устойчивое разрешение первопричин конфликта.

При этом, остановка боевых действий должна сопровождаться прекращением оружейных поставок западных спонсоров киевского режима, добавил дипломат.