Москва в принципе готова рассмотреть возможность прекращения огня на Украине, но новых «Минских соглашений» не будет. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

На запрошенном РФ заседании Совбеза постпред подчеркнул, что нужно сначала выработать условия мирного соглашения, а уже потом обсуждать прекращение огня, которое в дальнейшем позволило бы выйти на устойчивое разрешение первопричин конфликта.

Остановка боевых действий должна сопровождаться прекращением поставок оружия Киеву и мобилизации на Украине, добавил постпред.

Небензя заявил, что Россия сделала свой выбор в 2022 году и не бросит в беде своих соотечественников.

«Если потребуется, будем воевать ради этого столько, сколько нужно. И никаких угроз на наших границах, никакого антироссийского неонацистского образования в зоне нашего соседства мы больше не допустим. Теперь дело за теми, кто стоял за антироссийским проектом на Украине», - добавил представитель России.

В то же время Москва никогда не отказывалась от диалога и сейчас его не отвергает, отметил Небензя.