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Косачев напомнил Зеленскому о его «пшике» после слов о гостях на Параде

Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев назвал угрозы Владимира Зеленского попыткой сорвать проведение Парада в Москве на высочайшей политической ноте.
Ян Брацкий 2025-05-03 12:57:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Заявление Владимира Зеленского о том, что Киев не может гарантировать безопасность представителям других стран, которые решат посетить Парад Победы - прямая угроза и акт государственного терроризма.

Таким мнением со «Звездой» поделился заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Я исхожу из того, что у нас есть все необходимые средства для обеспечения 100-процентной безопасности участников торжественного мероприятия. Поэтому эти угрозы являются не более чем сотрясанием воздуха, попыткой удержать кого бы то ни было из гостей от приезда в Москву и попыткой помешать провести Парад на высочайшей политической ноте», - сказал Косачев.

Зампред Совета Федерации вспомнил о недавних планах Зеленского организовать свои торжества на Украине. В Киев были приглашены представители Франции, Великобритании и Германии, но все они поочередно отказались приехать по различным причинам.

«Мы помним инициативу Зеленского по организации параллельных мероприятий на 9 Мая в Киеве, которая закончилась пшиком. Никто из приглашенных не подтвердил свое участие. Поэтому Зеленскому остается только попытаться сорвать наше мероприятие. Инструментарий иначе как государственный терроризм язык не поворачивается назвать», - прокомментировал Косачев.

Схожего мнения придерживается заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите суверенитета Андрей Климов. С его точки зрения, высказывания Зеленского подпадают под уголовное определение.

В Кремле ранее заверили, что Парад Победы в ознаменование 80-летия Великой Победы над нацизмом непременно состоится, несмотря на угрозы из Киева. Ожидается приезд лидеров и глав правительств многих государств, которые разделяют с Москвой важность этого праздника, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

#Парад Победы #Зеленский #угроза #косачев #Совет Федерации #наш эксклюзив
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