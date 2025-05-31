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Уиткофф назвал неприемлемым ответ ХАМАС на предложение США

По мнению спецпосланника президента США, ХАМАС «должен принять рамочное предложение» Вашингтона в виде основы для непрямых переговоров.
Дарья Ситникова 2025-05-31 22:44:13
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press

Ответ палестинского радикального движения ХАМАС на предложение США о прекращении огня в секторе Газа является неприемлемым и отбрасывает переговоры назад. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

«Я получил ответ ХАМАС на предложение Соединенных Штатов. Он является совершенно неприемлемым и отбрасывает нас только назад», - прокомментировал он.

Помимо этого, спецпосланник президента США добавил, что ХАМАС «должен принять рамочное предложение» Вашингтона в виде основы для непрямых переговоров, которые могут пройти на следующей неделе.

Он указал, что только так у стран получиться в ближайшие дни заключить соглашение о 60-дневном прекращении огня. В результате которого половина живых заложников и половина тех, кто погиб, будут возвращены к своим семьям домой. Кроме этого, в ходе непрямых переговоров «в духе доброй воли» можно будет провести предметные обсуждения, чтобы попытаться достичь постоянного прекращения огня.

Несколько дней назад палестинское движение ХАМАС и Израиль согласились на прекращение огня в секторе Газа на 60 дней. План Уиткоффа предусматривает, что Вашингтон, Каир и Доха будут обеспечивать выполнение соглашения в течение указанного срока и выступят гарантами при его продлении. Известно, что план предусматривает освобождение 10 заложников и возвращение останков 18 погибших израильтян за две недели.

#сша #Израиль #сектор Газа #ХАМАС #Прекращение огня #Уиткофф
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