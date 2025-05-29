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Al Arabiya: ХАМАС и Израиль приняли план США о перемирии на 60 дней

План предусматривает освобождение 10 заложников и возвращение останков 18 погибших пленных за две недели.
Владимир Рубанов 2025-05-29 21:02:32
© Фото: Ilia Yefimovich dpa Global Look Press

Радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль согласились прекратить огонь в секторе Газа на 60 дней. Об этом сообщают телеканалы Al Arabiya и Al Hadath со ссылкой на источники.

В сообщениях говорится, что президент США Дональд Трамп объявит детали перемирия в ближайшие несколько часов.

План спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа предусматривает, что Вашингтон, Каир и Доха будут обеспечивать выполнение соглашения в течение 60 дней и выступят гарантами при его продлении, передает Al Arabiya.

План предусматривает освобождение 10 заложников и возвращение останков 18 погибших израильтян за две недели.

Обсуждение постоянного прекращения огня начнется в первый день. На десятый ХАМАС представит список заключенных. Гуманитарная помощь поступит сразу после согласия ХАМАС с условиями.

Ранее Израиль развернул в Газе все регулярные пехотные и бронетанковые бригады в рамках новой военной операции.

#сша #Израиль #сектор Газа #перемирие #ХАМАС #Прекращение огня #стив Уиткофф
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