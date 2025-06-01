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CNN: вузы договариваются с Белым домом, чтобы избежать участи Гарварда

Руководители американских учебных заведений проводили встречу со старшим политическим стратегом Белого дома Мэй Мэйлман.
Дарья Ситникова 2025-06-01 06:02:57
© Фото: Jack Gruber, Keystone Press Agency, Global Look Press

Руководители американских университетов и колледжей проводят частные переговоры с Белым домом, надеясь избежать участи Гарварда, которого администрация президента США Дональда Трампа лишила грантов и запретила принимать иностранных студентов. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на источники.

«По словам человека, знакомого с ситуацией, руководители колледжей и университетов ведут частные переговоры с заместителем главного помощника Трампа Стивена Миллера в надежде избежать столь же агрессивных нападок, как на Гарвардский университет», - указали в материале.

В последние недели руководители американских учебных заведений проводили встречу со старшим политическим стратегом Белого дома Мэй Мэйлман, который работает со Стивеном Миллером. Он занимает пост заместителя главы аппарата американской администрации.

Помимо этого, Миллер как раз и стал основателем стратегии Вашингтона, которая была нацелена против определенных университетов и колледжей Соединенных Штатов. По его мнению, американские власти недостаточно эффективно борются с проявлением антисемитизма.

По словам представителя Белого дома, администрация передала лидерам учебных заведений, что «деньги просто не могут и не будут течь также беспрепятственно», как это было раньше. По ее мнению, университеты являются «инкубаторами дискриминации, и налогоплательщики не могут это поддерживать».

Администрация Трампа лишила Гарвард грантов на сумму более чем 2 миллиарда долларов, а затем запретила принимать иностранных студентов, а нынешних потребовала перевести. По мнению американского лидера, университет финансируется, но государства иностранных студентов не помогают учебному заведению финансово.

#сша #Трамп #Гарвард #университеты #грант
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