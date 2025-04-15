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Гарвард лишили грантов на сумму в 2,2 миллиардов долларов

Министерство образования США сообщило о заморозке 2,2 миллиарда долларов на гранты и 60 миллионов долларов на контракты для университета Гарвард.
Дарья Ситникова 2025-04-15 05:32:02
© Фото: Jochen Tack httpimagebroker.com#search Global Look Press

Министерство образования США сообщило, что Гарвардский университет лишен государственного финансирования на 2,2 миллиарда долларов.

«Специальный объединенный отдел по противодействию антисемитизму объявил о заморозке 2,2 миллиарда долларов на многолетние гранты и 60 миллионов долларов на многолетние контракты для университета Гарвард», - сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что правительство США пересматривает финансирование вуза на 9 миллиардов долларов. Руководители вуза предупредили, что после этого последует приостановление учебных и исследовательских программ. По информации американских СМИ, администрация президента США Дональда Трампа выдвинула требования к руководству университета в целях сохранения финансирования.

В ответ на это представители Гарварда в понедельник выступили с речью о том. Они заявили, что не позволят правительству из какой-либо партии говорить «частному университету, чему учить, кого принимать в студенты и кого нанимать».

#сша #Вашингтон #Гарвард #финансирование #университет #министерство образования сша
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