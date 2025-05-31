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Фицо: Словакия готова возобновить сотрудничество с Чехией по Украине

В марте 2024 года Чехия приостановила межправительственные консультации со Словакией.
Владимир Рубанов 2025-05-31 22:14:55
© Фото: IMAGO www.imago-images.de Global Look Press

Словакия готова возобновить сотрудничество с Чехией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на конференции в Братиславе. Его слова приводит издание Echo24.

Глава правительства отметил, что страны могли бы обсудить мирное решение конфликта и взаимодействие в рамках Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия). По его словам, основой для диалога может стать также общий критический подход к предложениям об отмене правила консенсуса государств-членов Европейского союза по некоторым вопросам.

Словакия готова вести переговоры с Чехией по любой теме в любое время и в любом месте, добавил Фицо. По его словам, есть множество тем, которые необходимо обсудить.

В марте 2024 года Чехия приостановила межправительственные консультации со Словакией. Прага обосновала этот шаг разными взглядами на ключевые вопросы внешней политики. В основном они проявляются в отношении Украины.

Чехия является ключевым партнером Киева, включая поставки военной техники, в то время как Словакия ограничивается гуманитарной помощью. Правительство Фицо прекратило военную помощь Киеву из государственных резервов, а премьер-министр Словакии раскритиковал антироссийские санкции ЕС.

#Украина #евросоюз #чехия #Роберт Фицо #словакия #урегулирование
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