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ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара

Военные добавили, что в ходе того же авиаудара были ликвидированы командир бригады «Рафах» Мухаммед Сабане и командир батальона «Южный Хан-Юнис» Махди Куара.
Дарья Ситникова 2025-05-31 21:20:32
© Фото: Gil Cohen Magen, XinHua, Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила, что глава военного крыла ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвар был ликвидирован вместе с другими высокопоставленными членами движения во время авиаудара по району Хан-Юниса.

«Во время совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК) 13 мая 2025 года в районе Хан-Юниса израильские ВВС нанесли удар и ликвидировали террориста главу военного крыла террористической организации ХАМАС Мухаммеда Синвара», - указали в сообщении.

Помимо этого, военные указали, что в процессе того же авиаудара были ликвидированы командир бригады «Рафах» Мухаммед Сабане и командир батальона «Южный Хан-Юнис» Махди Куара.

После гибели брата Яхьи в октябре 2024 года Мухаммед Синвар возглавил военное крыло движения. Израиль 13 мая провел атаку в Хан-Юнисе, целью которой был новый лидер. Удар был нанесен по командно-контрольному центру ХАМАС под Европейской больницей на юге сектора Газа.

#авиаудар #ЦАХАЛ #ХАМАС #Мухаммед Синвар
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