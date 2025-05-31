ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС Мухаммеда Синвара

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила, что глава военного крыла ХАМАС в секторе Газа Мухаммеда Синвар был ликвидирован вместе с другими высокопоставленными членами движения во время авиаудара по району Хан-Юниса.

«Во время совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности (ШАБАК) 13 мая 2025 года в районе Хан-Юниса израильские ВВС нанесли удар и ликвидировали террориста главу военного крыла террористической организации ХАМАС Мухаммеда Синвара», - указали в сообщении.

Помимо этого, военные указали, что в процессе того же авиаудара были ликвидированы командир бригады «Рафах» Мухаммед Сабане и командир батальона «Южный Хан-Юнис» Махди Куара.

После гибели брата Яхьи в октябре 2024 года Мухаммед Синвар возглавил военное крыло движения. Израиль 13 мая провел атаку в Хан-Юнисе, целью которой был новый лидер. Удар был нанесен по командно-контрольному центру ХАМАС под Европейской больницей на юге сектора Газа.