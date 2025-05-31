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Четверых пострадавших при ударе БПЛА в Рыльске доставили в Москву

Профильные бригады специалистов столичных стационаров приступили к оказанию помощи.
Дарья Ситникова 2025-05-31 20:36:07
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: Telegram/dzdmos

В московские клиники доставлены четверо пострадавших из города Рыльска Курской области после атаки БПЛА. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения в Telegram-канале.

«Четверо пострадавших доставлены из города Рыльска Курской области в московские клиники», - указали в сообщении.

Известно, что при помощи авиамедицинской бригады Центра медицины катастроф и машинами скорой помощи из Курской области доставили троих детей и одного взрослого. Дети направлены в НИИ НДХиТ - Клинику доктора Рошаля, ГКБ имени Сепаранского, а взрослый пациент доставлен в Склиф.

Профильные бригады специалистов московских стационаров немедленно приступили к оказанию помощи. Все пациенты находятся под наблюдением, им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.

В Рыльске БПЛА попали в несколько пятиэтажных домов, в них выбиты окна, повреждены кровля, двери, подъезды, стены. В результате произошедшего пострадали 14 человек. Один человек находится в тяжелом состоянии, еще шестеро - в средней тяжести. В числе пострадавших есть двое детей.

#Москва #бпла #Курская область #пострадавшие #Рыльск
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