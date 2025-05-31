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Юрист объяснила квалификацию по делу о торговле младенцами в Приморье

Медикам грозит до 15 лет лишения свободы.
Владимир Рубанов 2025-05-31 19:51:28
© Фото: Demian Stringer ZUMAPRESS.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В Приморском крае восемь врачей обвинили в торговле новорожденными детьми. По версии следствия, за два года сотрудники одной из частных клиник продали за границу 13 младенцев за вознаграждение в общей сумме свыше 53 миллионов рублей.

Схема была следующая: медики незаконно оформляли медицинскую документацию с ложной информацией о бесплодии покупателей и генетических родителей. Дальше и те, и другие якобы проходили лечение от бесплодия. На деле же под видом использования репродуктивных технологий выращивались эмбрионы. А дальше новорожденных детей передавали «покупателям» - в частности, гражданам Китая.

Как поясняют в прокуратуре, по сути, речь идет о суррогатном материнстве по заказу иностранцев. Однако подобная услуга для граждан из других государств в России запрещена. Закон об этом был принят два с половиной года назад.

«Если мы говорим о том, что были нарушены все требования, которые касаются предоставления услуги суррогатного материнства, то нельзя говорить что это была услуга. Речь будет идти об обвинении в рамках 127-й статьи о торговле людьми, которая усугубляется тем, что дети были несовершеннолетними. Это усугубляет ответственность и указывает на применении части третьей этой статьи», - говорит медицинский юрист Ирина Гриценко.

Медикам грозит до 15 лет лишения свободы. Они находятся под подпиской о невыезде.

#Приморский край #врачи #Уголовное дело #новорожденные #торговля людьми
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