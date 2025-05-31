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В Приморье врачи два года продавали новорожденных детей за границу

За два года они продали 13 новорожденных за вознаграждение в общей сумме свыше 53 млн рублей.
Ирина Егорова 2025-05-31 06:36:00
© Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press, Global Look Press

Группу врачей из Приморья обвинили в торговле новорожденными детьми и незаконным вывозом их за границу, сообщает региональная прокуратура. Уточняется, что восемь сотрудников частной клиники два года занимались незаконным «бизнесом».

За период с 2018 по 2020 год они продали 13 новорожденных, получив вознаграждение в общей сумме на свыше 53 млн рублей.

Схема у злоумышленников была такая - они незаконно оформляли медицинскую документацию с ложной информацией о бесплодии покупателей и генетических родителей.

«Используя вспомогательные репродуктивные технологии под видом лечения бесплодия, фигуранты "осуществляли действия по культивации эмбрионов и последующего рождения детей с целью их продажи и последующего перемещения за границу"», - говорится в сообщении прокуратуры.

Врачам может грозить до 15 лет лишения свободы.

#врачи #приморье #Прокуратура #торговля #новорожденные
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