В Приморье врачи два года продавали новорожденных детей за границу

Группу врачей из Приморья обвинили в торговле новорожденными детьми и незаконным вывозом их за границу, сообщает региональная прокуратура. Уточняется, что восемь сотрудников частной клиники два года занимались незаконным «бизнесом».
За период с 2018 по 2020 год они продали 13 новорожденных, получив вознаграждение в общей сумме на свыше 53 млн рублей.
Схема у злоумышленников была такая - они незаконно оформляли медицинскую документацию с ложной информацией о бесплодии покупателей и генетических родителей.
«Используя вспомогательные репродуктивные технологии под видом лечения бесплодия, фигуранты "осуществляли действия по культивации эмбрионов и последующего рождения детей с целью их продажи и последующего перемещения за границу"», - говорится в сообщении прокуратуры.
Врачам может грозить до 15 лет лишения свободы.
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