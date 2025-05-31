В Приморье врачи два года продавали новорожденных детей за границу

Группу врачей из Приморья обвинили в торговле новорожденными детьми и незаконным вывозом их за границу, сообщает региональная прокуратура. Уточняется, что восемь сотрудников частной клиники два года занимались незаконным «бизнесом».

За период с 2018 по 2020 год они продали 13 новорожденных, получив вознаграждение в общей сумме на свыше 53 млн рублей.

Схема у злоумышленников была такая - они незаконно оформляли медицинскую документацию с ложной информацией о бесплодии покупателей и генетических родителей.

«Используя вспомогательные репродуктивные технологии под видом лечения бесплодия, фигуранты "осуществляли действия по культивации эмбрионов и последующего рождения детей с целью их продажи и последующего перемещения за границу"», - говорится в сообщении прокуратуры.

Врачам может грозить до 15 лет лишения свободы.