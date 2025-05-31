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Кличко: власть на Украине «воняет авторитаризмом», многие мэры запуганы

По его словам, украинские правоохранители запугивают региональные власти.
Дарья Ситникова 2025-05-31 17:07:36
© Фото: Britta Pedersen, dpa, Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал администрацию Владимира Зеленского, так как она запугивает региональные власти. Кроме того, работа его киевской мэрии была парализована рейдами, допросами и угрозами уголовных дел. Об этом сообщили в газете Times, ссылаясь на недавнее интервью.

«Я как-то сказал, что в нашей стране пахнет авторитаризмом. Теперь им воняет», - сказал мэр Киева.

С начала этого года мэр Киева начал рассказывать о том, что украинские правоохранительные органы усилили давление на местную власть. С его слов, окружение Зеленского хочет разбалансировать власть в столице Украины и убрать местное самоуправление.

Он обратил внимание на нового главу киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко. Кличко обвиняет его в блокировании восстановления поврежденных домов, инфраструктуры, что приводит к дестабилизации управления городом и создает угрозу жизнеобеспечению.

По его мнению, многие мэры Украины запуганы, однако статус спортивной звезды позволяет Кличко удерживаться на своей должности. Поэтому власти хотят его дискредитировать.

Служба безопасности Украины (СБУ) ранее предъявила обвинения бывшему заместителю Кличко Владимиру Прокопову. Чиновника заподозрили в незаконной переправке уклонистов в Европу. СБУ раскрыла его схему по организации выезда потенциальных призывников.
 

#Зеленский #Киев #кличко #региональные власти #"запугивание"
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