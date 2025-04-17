СБУ: бывший заммэра Киева организовал вывоз в ЕС 30 уклонистов

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что предъявила обвинения бывшему заместителю мэра Киева Виталия Кличко Владимиру Прокопову. Чиновника подозревают в незаконной переправке уклонистов в Европу, СБУ разоблачила его схему по организации выезда потенциальных призывников.

Уточняется, что мужчины под видом волонтеров, которые перевозят гуманитарные грузы и топливо для ВС Украины, свободно пересекали границу и покидали страну.

«Псевдоволонтеры использовали зарубежные рейсы, чтобы бежать за границу, а обратно возвращались только штатные работники одесской компании с коммерческими грузами для продажи», - говорится в сообщении СБУ.

Таким образом, из страны всего за месяц - с мая по июнь 2022 года - могли уехать более 30 уклонистов.

Прокопов задержан. Выдвинуты подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Сегодня утром к нему домой вломились силовики, которые вручили чиновнику подозрения.