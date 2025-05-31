МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Американист назвал пошлины Трампа на сталь в 50% главным ударом по ЕС

По мнению Владимира Можегова, повышение пошлин решит вопрос укрепления национальной сталелитейной промышленности США.
Гоар Хачатурян 2025-05-31 17:50:00
© Фото: Ken Cedeno, Pool via Consolidated News Photos, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп строит американское государство, разрушая тот торговый мир, который существовал до его второго срока. То есть, он подрывает основные столпы глобалистской экономики. Таким мнением поделился в беседе со «Звездой» американист Владимир Можегов.

Напомним, Трамп заявил в субботу, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.

«Эти пошлины означают то, что МВФ (Международный валютный фонд - Прим. ред.) и прочая глобалистская экономика больше не работают. То есть, он (Трамп - Прим. ред.) подрывает основные столпы глобальной экономики, которая была беспочвенна. Потому что она воспринимает весь мир как гомогенную среду, в которой никакие государственные законы не работают, а работают фактически только законы рынка, денег и движения капитала», - отметил эксперт.

По словам Можегова, глава Штатов ставит барьер, противостоящий движению капитала. Вводимые Трампом тарифы - главный удар по Евросоюзу. Целям американского президента тарифы вполне отвечают.

«Трамп ставит громадные стены на пути движения этого капитала. Он фактически разрушает глобалистский мир. Эти тарифы будут достаточно сильно и мощно действовать», - добавил американист.

Тем не менее, считает Можегов, протекционизм Трампа сталкивается с враждебным ему миром. Выиграет республиканец «тарифную войну» или проиграет - покажет время.

#сталь #сша #Дональд Трамп #пошлины #Тарифы #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Патрон против дрона
2
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
3
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
4
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
5
Вьетнам. Оружие Победы
6
Северный десант
7
Высшая школа ПВО
8
Фрегаты 11356. Россия/Индия
9
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
10
Броневики СВО. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 