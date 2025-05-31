Американист назвал пошлины Трампа на сталь в 50% главным ударом по ЕС

Президент США Дональд Трамп строит американское государство, разрушая тот торговый мир, который существовал до его второго срока. То есть, он подрывает основные столпы глобалистской экономики. Таким мнением поделился в беседе со «Звездой» американист Владимир Можегов.

Напомним, Трамп заявил в субботу, что повышает пошлины в отношении импорта стали в США до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии.

«Эти пошлины означают то, что МВФ (Международный валютный фонд - Прим. ред.) и прочая глобалистская экономика больше не работают. То есть, он (Трамп - Прим. ред.) подрывает основные столпы глобальной экономики, которая была беспочвенна. Потому что она воспринимает весь мир как гомогенную среду, в которой никакие государственные законы не работают, а работают фактически только законы рынка, денег и движения капитала», - отметил эксперт.

По словам Можегова, глава Штатов ставит барьер, противостоящий движению капитала. Вводимые Трампом тарифы - главный удар по Евросоюзу. Целям американского президента тарифы вполне отвечают.

«Трамп ставит громадные стены на пути движения этого капитала. Он фактически разрушает глобалистский мир. Эти тарифы будут достаточно сильно и мощно действовать», - добавил американист.

Тем не менее, считает Можегов, протекционизм Трампа сталкивается с враждебным ему миром. Выиграет республиканец «тарифную войну» или проиграет - покажет время.