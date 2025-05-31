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МО Украины: F-16, Mirage 2000 и ПВО Patriot подключат к Wi-Fi НАТО

Такая интеграция позволит ВСУ координировать свои действия в единой цифровой системе с платформами союзников, заявила замминистра обороны.
Владимир Рубанов 2025-05-31 17:13:23
© Фото: nato.int

Переданное ВСУ высокотехнологичное западное вооружение подключат к «военному Wi-Fi» НАТО. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко. В систему Link-16 интегрируют самолеты F-16 и Mirage 2000, а также комплексы противовоздушной обороны Patriot.

Черногоренко сообщила о подписании Украиной и НАТО лицензионного соглашения на использование некоммерческого ПО «Системного интерфейса Центра управления и оповещения» (CRC System Interface, CSI). Оно обеспечивает обмен данными.

Такая интеграция позволит ВСУ координировать свои действия в единой цифровой системе с платформами союзников, заявила замминистра обороны.

«CSI используют большинство стран НАТО, поэтому его внедрение обеспечит полную взаимосовместимость с партнерами», - утверждает Черногоренко.

Ранее союзники Киева обвинили главу SpaceX Илона Маска в готовности отключить Украину от спутникового интернета. Сам миллиардер заявлял, что никогда этого не сделает. По словам Маска, украинская линия обороны полностью рухнет, если отключить ВСУ от системы Starlink.

#в стране и мире #Украина #НАТО #F-16 #обмен данными #mirage 2000 #ПВО Patriot #Link-16
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