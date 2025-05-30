Москвичам спрогнозировали начало купального сезона

Купальный сезон в Москве в лучшем случае откроется во второй половине июня. Однако в некоторых подмосковных регионах уже сейчас можно купаться. Об этом заявила «Звезде» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«У всех купальный сезон открывается в разное время, люди по-разному относятся к холодной воде. Кто-то может и в холодной воде купаться, а кто-то ждет, когда температура воды будет начинаться от +20 градусов», - сказала она.

Если ждать, когда температура воды поднимется до +20 градусов, то плавательный сезон в Москве и Подмосковье стартует только в конце июня.

«А так, воздух довольно теплый. И хотя температура воды колеблется от +15 до +17 градусов в реках и водохранилищах, контраст между температурой воздуха и температурой воды очень приятен», - заметила эксперт.

Тем не менее, по словам Поздняковой, если у человека есть заболевания сердца или сосудов, в такой холодной воде купаться не стоит.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфан сообщил, что 30-градусная жара будет держаться в Москве и области до конца этой недели. Температура воздуха достигнет нормы ближе к выходным - будет колебаться в промежутке от +20 до +25 градусов.