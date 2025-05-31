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Эксперт: новые ограничения по блокировке переводов коснутся «серых» схем

Клиентам банков не стоит переживать за свои денежные переводы, сказал Леонтий Букштейн.
Гоар Хачатурян 2025-05-31 15:13:09
© Фото: Oksana Korol Business Online, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Ограничения, которые с завтрашнего дня введет Росфинмониторинг, касаются тех переводов без открытия счета. Это могут быть электронные кошельки или другие методы денежных переводов, которые не требуют фиксирования персональных данных. Об этом в беседе со «Звездой» сообщил эксперт по кибербезопасности Леонтий Букштейн.

«Если у вас есть расчетный счет в банке, то никаких проблем. Ограничения касаются переводов без открытия счета. Всякие электронные кошельки - то, что не требует фиксирования ваших персональных данных. То есть, речь идет об анонимных переводах практически», - объяснил он.

По словам Букштейна, клиентам банков не стоит переживать по поводу ограничений Росфинмониторинга, они коснутся только тех, кто попытается орудовать «серыми» схемами денежных переводов.


«Если нет официального счета в банке, нет ваших паспортных данных, то ваш перевод не будет принят», - отметил специалист.

Напомним, с 1 июня 2025 года некоторые подозрительные банковские операции россиян могут быть заблокированы. Такое право получил Росфинмониторинг для борьбы с организаторами мошеннических схем. Изменения предусмотрены поправками к закону № 115-ФЗ, принятыми в конце 2024 года.

Уточняется, что ведомство будет приостанавливать операции, если заподозрит в них основание для финансирования экстремистской деятельности или попытки легализации доходов, полученных преступным путем.

#Мошенники #наш эксклюзив #переводы #росфинмониторинг #банковские счета
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