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Диетолог предупредила о вреде сорбета и фруктового льда

Производители лакомства добавляют в с состав слишком много сахара.
Гоар Хачатурян 2025-05-31 11:58:24
© Фото: Soeren Stache dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Как правило, в жаркую погоду самой популярной сладостью является мороженое. Его идеальный состав - это фруктово-ягодное пюре с добавлением растительных белков и жиров. Коровье молоко лучшего всего заменить растительным. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала диетолог, гастроэнтеролог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

«На данном этапе это самая здоровая альтернатива. Я бы с чистыми фруктовыми историями была осторожна, не вижу в этом преимущества вообще. Там одни углеводы и вкусовые и ароматические добавки - очень сомнительная история», - объяснила она.

Что касается других вариантов мороженого, говорит диетолог, то классический сливочный пломбир - самый натуральный по составу, но самый вредный для здоровья - из-за большого количества насыщенных жиров в составе.

По словам врача, существуют аналоги, в составе которых присутствуют заменители жира. Это намного полезнее, чем натуральное мороженое.

Напомним, при мигрени специалисты не рекомендуют употреблять напитки, содержащие кофеин, продукты с глютеном, молочные напитки и мороженое. Также следует обратить внимание на обработанные продукты.

#диетолог #наш эксклюзив #Мороженое #вред для здоровья
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