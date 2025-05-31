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Al Watan: Израиль ударил по объектам в сирийской Латакии

Цели израильской атаки находились в деревне Зама, о последствиях удара не сообщается.
Ян Брацкий 2025-05-31 00:19:14
© Фото: Monsef Memari, XinHua, Global Look Press

Израильские вооруженные силы нанесли удары по объектам в районе города Джебла в провинции Латакия на северо-западе Сирии, сообщает газета Al Watan.

По данным издания, цели атаки находились в деревне Зама. Информация о деталях инцидента не поступала, о последствиях удара также не сообщается.

Ранее несколько арабских СМИ сообщили о звуках мощных взрывов в провинциях Латакия и Тартус.

Ранее в Латакии прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали три человека. Еще 12 получили серьезные ранения под завалами рухнувшего дома.

Инцидент произошел в районе Южный Рамл, причина детонации неизвестна.

#сирия #Латакия #ракетный удар #Изриаль
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