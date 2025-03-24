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Три человека стали жертвами взрыва четырехэтажного дома на западе Сирии

Трое погибли и не менее 12 человек пострадали при взрыве дома в районе Южный Рамл в Латакии в одноименной провинции.
Марина Крижановская 2025-03-24 01:59:38
© Фото: strXinHua Global Look Press

Во время взрыва четырехэтажного дома в сирийской провинции Латакия на западе страны погибли три человека.

По некоторым данным, инцидент произошел еще в субботу, о чем сообщал корреспондент телеканала Al-Araby. По его данным, мощный взрыв в районе Южный Рамл на средиземноморском побережье унес жизни не менее трех человек, они погибли под завалами. Еще 12 получили ранения различной степени тяжести.

Уточняется, что к месту детонации для разбора завалов и поиска выживших людей направились команды гражданской обороны. Не уточняются причины взрыва.

Напомним, 7 марта в этой провинции ополченцы бывшего президента САР Башара Асада атаковали службы безопасности новых властей. Из Алеппо в Латакию направили подкрепления, там продолжались столкновения с местными вооруженными формированиями. Тогда погибли как минимум 16 сотрудников органов безопасности.

#в стране и мире #сирия #взрыв #Латакия #погибли люди
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