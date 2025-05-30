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В курской больнице выбиты окна после ночной атаки ВСУ

Пострадавших среди пациентов нет.
Ирина Егорова 2025-05-30 09:10:48
© Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty, Global Look Press

В результате ночной атаки украинских боевиков на Курскую область повреждено приемное отделение Курской городской больницы №1, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В стационаре выбиты окна. К счастью, среди пациентов пострадавших нет», - написал он.

Также ранение получил 27-летний россиянин, в момент атаки он ехал в автомобиле. У пострадавшего осколочные ранения, его госпитализировали. 

Отмечены и повреждения многоквартирных домов в Курске. По словам Хинштейна, на месте работают службы, помощь пострадавшим будет оказана.

Напомним, что минувшей  ночью в небе над Курской областью российские средства противовоздушной обороны сбили 12 дронов, сообщило Минобороны РФ.

#ВСУ #дроны #ранение #больница #Александр Хинштейн
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