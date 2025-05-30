В курской больнице выбиты окна после ночной атаки ВСУ

В результате ночной атаки украинских боевиков на Курскую область повреждено приемное отделение Курской городской больницы №1, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В стационаре выбиты окна. К счастью, среди пациентов пострадавших нет», - написал он.

Также ранение получил 27-летний россиянин, в момент атаки он ехал в автомобиле. У пострадавшего осколочные ранения, его госпитализировали.

Отмечены и повреждения многоквартирных домов в Курске. По словам Хинштейна, на месте работают службы, помощь пострадавшим будет оказана.

Напомним, что минувшей ночью в небе над Курской областью российские средства противовоздушной обороны сбили 12 дронов, сообщило Минобороны РФ.