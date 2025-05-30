Художник Бэнкси создал новую работу, но скрыл ее местонахождение

Известный британский анонимный андеграундный художник Бэнкси представил свою новую работу, но скрыл ее местоположение. На уличной стене изображен маяк с надписью: «Я хочу быть тем, что вы видите во мне». Также на тротуаре нарисована тень от столба, которая и падает на маяк.

Снимок опубликован в официальном аккаунте художника в Instagram*. При этом он не указал локацию.

Интернет-пользователи предполагают, что новая работа Бэнкси находится во французском Марселе.

С 90-х годов Бэнкси остается инкогнито, он скрывает свою настоящую личность. Свои работы он пишет на актуальные социальные и политические темы. Среди известных - «Шпионская будка» в английском городе Челтнем, «Любовь в мусорном баке», «Девочка с шаром» - она появилась в 2002 году на берегу Темзы, после чего Бэнкси перенес работу на полотно. Картина посвящена погибшим в Сирии детям и малолетним беженцам. Многие работы проданы на аукционах.

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