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WSJ: команда Трампа готовит «план Б» для сохранения торговых пошлин

Чиновники разрабатывают альтернативные варианты, несмотря на то что апелляционный суд временно приостановил решение торгового суда США о блокировке пошлин.
Ирина Егорова 2025-05-30 08:08:05
© Фото: Arne Dedert, dpa, Global Look Press

Несмотря на то что апелляционный суд временно приостановил решение торгового суда США о блокировке введенных Трампом пошлин, чиновники изучают альтернативные способы сохранения тарифной политики.

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывала запасной план для сохранения торговых пошлин, узнала газета The Wall Street Journal (WSJ). Вариант предполагает введение пошлин до 15% на широкий круг товаров, а также индивидуальных пошлин для ключевых торговых партнеров.

Команда регламентируется статьями 122 Закона США о торговле 1974 года, что является малоиспользуемой нормой. В администрации подчеркивают, что решения еще не приняты.

Ранее Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал введенные главой Белого дома Дональдом Трампом импортные пошлины. Их действие будет приостановлено на постоянной основе. Это объясняется тем, что Трамп превысил свои полномочия, которыми он наделен по Закону об экономических полномочиях в случае международных ЧС.

Трамп 2 апреля подписал указ о введении базовых пошлин в 10% на все импортные товары, а также «взаимных» тарифов на импорт из 57 стран. После этого он приостановил введение повышенных пошлин на 90 дней. Глава Белого дома тогда объявил, что в этот день Америка обрела свое экономическое предназначение и вновь становится богатой.

#в стране и мире #Дональд Трамп #пошлины #суд #торговля #вариант
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