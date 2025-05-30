Guardian: «Золотой купол» Трампа не будет готов к сроку

Несмотря на слова президента США Дональда Трампа, новая система ПРО США «Золотой купол» не будет готова к эксплуатации к концу его президентского срока. Об этом сообщили в газете Guardian.

«Золотой купол Дональда Трампа... как ожидается, не будет готов до конца его срока, несмотря на его прогноз о том, что он будет завершен в ближайшие три года», - указало издание.

Согласно разработанному плану Пентагона, в лучшем случае он будет готов к концу 2028 года, но только для демонстрации, а не для применения.

По информации источников, система «Золотой купол» будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. В начале Пентагон объединит системы обработки данных, а после перейдет к разработке оружия космического базирования.

Издание также уточнило, что итоговая стоимость системы может и превысить 175 миллиардов долларов, которые были названы ранее, так как все зависит от амбициозности замысла Трампа.

Американский лидер называл создаваемую ПРО «Золотой купол» необходимой для дальнейшего существования США. По его мнению, она будет включать в себя наземные, морские и космические системы.