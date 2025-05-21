Трамп заявил о важности ПРО «Золотой купол» для выживания и успеха США

Американский лидер Дональд Трамп назвал создаваемую ПРО «Золотой купол» необходимой для выживания США. Он добавил, что она будет включать в себя наземные, морские и космические системы.

«Это очень важно для успеха и даже выживания нашей страны», - подчеркнул Трамп, его слова приводят РИА Новости.

Он назвал разрабатываемую систему «произведением искусства» и рассказал, что архитектура для нее уже выбрана. По его словам, «технологии следующего поколения будут размещены на суше, на море и в космосе», некоторые сенсоры и перехватчики будут находиться на орбите.

От Трампа также стало известно, что Канада проявила интерес к разработке. Президент заявил, что Оттава хочет участвовать в проекте, поэтому Вашингтон будет вести переговоры об этом.

По словам Дональда Трампа, до конца его президентского срока «Золотой купол» должен быть готов к эксплуатации. В общей сложности проект обойдется США в 175 миллиардов долларов.

Ранее военный эксперт Роман Шкурлатов рассказал, что «Золотой купол» потребует сотен миллиардов долларов и несколько десятков лет. При этом он назвал программу перспективной.