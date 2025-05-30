Минфин Украины отказался выплачивать $665 млн по госдолгу

Министерство финансов Украины заявило, что не будет выплачивать 665 миллионов долларов по государственному долгу, поскольку это может привести к дефолту. Об этом сообщил Bloomberg.

«Варранты, 20% которых сейчас принадлежат Украине, вознаграждают инвесторов, когда реальный экономический рост превышает 3% в год, а платеж, подлежащий уплате 2 июня, связан с экономическим ростом в 2023 году», - указало издание.

Ограниченный дефолт, о котором может идти речь, относится к так называемым ВВП-варрантам. Это инструмент, благодаря которому Киев имеет право выплачивать долги, только если ВВП Украины показывает рост более трех процентов.

В пятницу же Киев заявил, что мораторий на выплаты по облигациям, который был введен в прошлом году, останется в силе до завершения реструктуризации этого долга.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич ранее заявил, что фактически дефолт на Украине уже произошел, так как государству нечем расплачиваться по своим обязательствам. По его словам, как только прекратятся боевые действия в Киеве уже будет не дефолт, а катастрофа.