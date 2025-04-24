Эксперт: дефолт на Украине уже произошел, но ее продолжат финансировать

Фактически дефолт на Украине уже произошел - государству нечем расплачиваться по своим обязательствам. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» сообщил доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

«Все, что можно продать, продано, причем несколько раз продано. И в этом смысле дефолт уже это реальность. Но Украина - не экономический проект, Украина - военно-политический проект. Я бы не стал исключать, что будут еще вливания, даже без расчета на то, что эти деньги вернутся в Берлин, в Лондон, в Париж, в Вильнюс, в Таллин, в Хельсинки», - сказал Межевич.

Он привел в пример сравнение трамвая с танком: трамвай должен окупаться, а танк - нет.

В то же время эксперт отметил, что такая ситуация все равно не спасет Киев от дефолта, как только прекратятся боевые действия. И тогда, по его словам, это будет уже не дефолт, а катастрофа. В этом случае давать Украине денег будет уже не на что, зато придет время спрашивать.

Ранее Financial Times со ссылкой на Министерство финансов Украины сообщила, что Киев не сумел достичь соглашения с инвесторами относительно реструктуризации задолженности на сумму $2,6 млрд, что грозит дефолтом. В следующем месяце страна должна выплатить $600 млн по ценным бумагам, которые привязаны к ВВП. Минфин Украины заявил, что будет «рассматривать все доступные варианты» и продолжит переговоры.