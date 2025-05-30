Путин поручил обеспечить поступление участников СВО на госслужбу

Владимир Путин утвердил поручения по итогам Всероссийского муниципального форума «Малая родина - сила России», который прошел 21 апреля.

Правительству поручено предоставить пострадавшим в ЧС в Белгородской и Курской областях меры поддержки.

Кроме того, помощь должна быть предусмотрена для чиновников, работающих в условиях военного положения или контртеррористической операции. Меры должны быть аналогичны тем, что установлены для командированных в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Дополнительные государственные страховые гарантии должны предоставить пострадавшим в ходе спецоперации и контртеррористической операции, обстрелов ВСУ и терактов работникам специализированных государственных унитарных предприятий, которые созданы для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Федеральный бюджет должен обеспечить софинансирование строительства, модернизации и капремонта детских спортивных школ, организаций дополнительного образования детей.

Кроме того, кабмин вместе с региональными властями должен создать условия для поступления участников специальной военной операции на государственную и муниципальную службу. В том числе - организовать обучение, профподготовку и повышение квалификации участников СВО.

Предполагается также организовать оказание мер поддержки участникам специальной военной операции через портал госуслуг.

Правительству и Администрации президента поручено разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших (умерших) участников СВО. Губернаторам рекомендовано принимать меры по увековечению памяти защитников Отечества.