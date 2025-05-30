Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко заявил, что новозеландский наемник Шан Ле Кернс, предположительно, уничтожен в ходе боевых действий на Украине. Об этом он написал в соцсети Х.

При этом Мирошниченко не привел никаких подробностей ликвидации боевика. По данным украинских СМИ, Шан Ле Кэрнс стал четвертым новозеландцем, который погиб за киевский режим.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что наемниками на Украину приезжают граждане США, Канады, Грузии и Великобритании.

Минобороны России неоднократно сообщало о ликвидации на Украине целей, связанных с иностранными боевиками.

Сотрудники спецслужб находили в Кураховке (ДНР) на месте бывших позиций иностранных наемников крупный тайник с вооружением и боеприпасами.