МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Украине ликвидировали наемника из Новой Зеландии

Посол Украины не привел никаких подробностей уничтожения боевика.
Владимир Рубанов 2025-05-30 20:01:53
© Фото: Dmytro Smolienko Keystone Press Agency, Global Look Press

Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко заявил, что новозеландский наемник Шан Ле Кернс, предположительно, уничтожен в ходе боевых действий на Украине. Об этом он написал в соцсети Х.

При этом Мирошниченко не привел никаких подробностей ликвидации боевика. По данным украинских СМИ, Шан Ле Кэрнс стал четвертым новозеландцем, который погиб за киевский режим.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что наемниками на Украину приезжают граждане США, Канады, Грузии и Великобритании.

Минобороны России неоднократно сообщало о ликвидации на Украине целей, связанных с иностранными боевиками.

Сотрудники спецслужб находили в Кураховке (ДНР) на месте бывших позиций иностранных наемников крупный тайник с вооружением и боеприпасами.

#Украина #Наемники #уничтожение #Новая Зеландия #посол
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Патрон против дрона
2
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
3
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
4
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
5
Вьетнам. Оружие Победы
6
Северный десант
7
Высшая школа ПВО
8
Фрегаты 11356. Россия/Индия
9
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
10
Броневики СВО. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 