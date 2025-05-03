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Один человек погиб и семь пострадали при наезде в Штутгарте

В больнице умерла 46-летняя женщина.
Владимир Рубанов 2025-05-03 00:12:46
© Фото: Х/AUF1TV

При наезде автомобиля на людей в Штутгарте один человек погиб, еще семь получили травмы. Об этом сообщается в совместном заявлении правоохранительных органов города, передает ТАСС. В больнице умерла 46-летняя женщина.

Ранее городская полиция обнародовала данные о том, что в инциденте у станции Ольгек пострадали восемь человек, трое из них тяжело. По меньшей мере одному человеку требовалась реанимация.

В пятницу около 17:50 по местному времени (18:50 МСК) в районе перекрестка Ольгаштрассе - Шарлоттенштрассе в Штутгарте люксовый внедорожник съехал с проезжей части и сбил восемь человек. Инцидент произошел возле трамвайной остановки.

Полиция считает, что наезд был несчастным случаем. Следователи пока не обнаружили никаких свидетельств нападения или намеренного действия. Сообщалось, что 42-летнего водителя задержали на месте.

#Автомобили #Германия #штутгарт #Гибель людей #ДТП #Пешеходы #наезд на толпу
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