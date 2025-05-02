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Автомобиль протаранил толпу людей в Штутгарте

По данным немецкой газеты, среди пострадавших есть люди с серьезными травмами.
Дарья Ситникова 2025-05-02 20:23:52
© Фото: Marius Bulling dpa Global Look Press

В Германии в городе Штутгарте автомобиль въехал в группу людей, пострадали по меньшей мере три человека. Известно, что водитель задержан. Об этом сообщили правоохранительные органы.

«Автомобиль, очевидно, наехал на группу людей. Есть несколько пострадавших...»,- написала полиция Штутгарта в социальной сети Х.

Сообщается, что среди пострадавших есть люди с серьезными травмами. Представители власти пока что не сообщают, что конкретно произошло и есть ли подозрение на теракт.

В Магдебурге во время рождественской ярмарки 20 декабря водитель намерено въехал в людей. В результате пострадали 299 людей и по меньшей мере четыре человека погибли. Позже выяснилось, что террорист оказался беглым работорговцем из Саудовской Аравии, которого не смогла выдать Германия. В его машине нашли завещание.

#Автомобиль #Германия #авария #пострадавшие
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