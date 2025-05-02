Автомобиль протаранил толпу людей в Штутгарте

В Германии в городе Штутгарте автомобиль въехал в группу людей, пострадали по меньшей мере три человека. Известно, что водитель задержан. Об этом сообщили правоохранительные органы.

«Автомобиль, очевидно, наехал на группу людей. Есть несколько пострадавших...»,- написала полиция Штутгарта в социальной сети Х.

Сообщается, что среди пострадавших есть люди с серьезными травмами. Представители власти пока что не сообщают, что конкретно произошло и есть ли подозрение на теракт.

В Магдебурге во время рождественской ярмарки 20 декабря водитель намерено въехал в людей. В результате пострадали 299 людей и по меньшей мере четыре человека погибли. Позже выяснилось, что террорист оказался беглым работорговцем из Саудовской Аравии, которого не смогла выдать Германия. В его машине нашли завещание.