МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Макрон призвал создать коалицию Европы и азиатских стран

По его мнению, европейские страны могли бы образовать с Индией и странами Азии «третью по уровню роста» силу в мире.
Владимир Рубанов 2025-05-30 19:34:36
© Фото: Then Chih Wey XinHua, Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу и Азию создать новый альянс для противодействия крупным державам, которые, по его словам, стремятся создать «сферы принуждения» в регионе.

Макрон призвал страны работать над торговым сотрудничеством и новыми торговыми соглашениями, которые могут сделать Европу и азиатско-тихоокеанский регион «крайне влиятельными на планете».

По его мнению, европейские страны могли бы образовать с Индией и другими странами Азии «третью по уровню роста» силу в мире.

Макрон считает, что «время неприсоединения прошло». Объединение нужно, чтобы не становиться «побочными жертвами... решений, принятых сверхдержавами» - США или Китаем, цитирует заявления французского лидера «Интерфакс».

«Перед нами стоит вызов ревизионистских стран, которые хотят навязать сферы принуждения под названием сфер влияния», - заявил Макрон в Сингапуре на форуме по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Диалог Шангри-Ла».

Французский президент заявил, что крупные страны «хотят присвоить ресурсы, будь то рыболовство или минералы, и вытеснить других ради своей выгоды».

Макрон считает, что альянс между Европой и Азией может быть основан​ «на наших общих нормах и принципах» и «на верховенстве права. Президент Франции призвал к отказу от двойных стандартов «перед лицом господства силы и сверхдержав».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страны ЕС продолжают вести разговоры о мобилизации Европы против России.

#Франция #Европа #азия #Эмманюэль Макрон #АТР #Азиатско-Тихоокеанский регион
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Патрон против дрона
2
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
3
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
4
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
5
Вьетнам. Оружие Победы
6
Северный десант
7
Высшая школа ПВО
8
Фрегаты 11356. Россия/Индия
9
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
10
Броневики СВО. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 