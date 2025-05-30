Макрон призвал создать коалицию Европы и азиатских стран

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу и Азию создать новый альянс для противодействия крупным державам, которые, по его словам, стремятся создать «сферы принуждения» в регионе.

Макрон призвал страны работать над торговым сотрудничеством и новыми торговыми соглашениями, которые могут сделать Европу и азиатско-тихоокеанский регион «крайне влиятельными на планете».

По его мнению, европейские страны могли бы образовать с Индией и другими странами Азии «третью по уровню роста» силу в мире.

Макрон считает, что «время неприсоединения прошло». Объединение нужно, чтобы не становиться «побочными жертвами... решений, принятых сверхдержавами» - США или Китаем, цитирует заявления французского лидера «Интерфакс».

«Перед нами стоит вызов ревизионистских стран, которые хотят навязать сферы принуждения под названием сфер влияния», - заявил Макрон в Сингапуре на форуме по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Диалог Шангри-Ла».

Французский президент заявил, что крупные страны «хотят присвоить ресурсы, будь то рыболовство или минералы, и вытеснить других ради своей выгоды».

Макрон считает, что альянс между Европой и Азией может быть основан​ «на наших общих нормах и принципах» и «на верховенстве права. Президент Франции призвал к отказу от двойных стандартов «перед лицом господства силы и сверхдержав».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что страны ЕС продолжают вести разговоры о мобилизации Европы против России.