Вертолеты армейской авиации ВКС России сожгли бронетехнику ВСУ

Минобороны России сообщает об уничтожении бронетехники украинских боевиков в зоне специальной военной операции. Это сделали летчики армейской авиации.

Отмечено, что в состав ударной группы вошли вертолеты Ка-52М «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник» и многоцелевой Ми-8. Летчики действовали в зоне ответственности группировки войск «Юг». Они применили авиационные ракеты.

Нанеся удар по заданным координатам, экипажи всех вертолетов группы осуществили противоракетный маневр. После этого летчики благополучно вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ. Экипаж тоже использовал авиационные ракеты для удара по врагу.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.