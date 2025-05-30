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Наехавшего на толпу болельщиков «Ливерпуля» заключили под стражу

Следующее заседание по делу пройдет в Королевском суде Ливерпуля 14 августа.
Дарья Ситникова 2025-05-30 18:45:18
© Фото: Leonie Asendorpf, dpa, Global Look Press

Ливерпульский суд заключил под стражу бывшего британского военнослужащего Пола Дойла, которого обвиняют по делу наезда автомобиля на толпу футбольных болельщиков. Об этом сообщила газета The Guardian.

Судья Эндрю Менари постановил оставить Дойла под стражей, «учитывая общественный интерес к делу и законные опасения о благополучии» обвиняемого в случае его выхода на волю под залог.

Следующее заседание по делу состоится в Королевском суде Ливерпуля 14 августа. По предварительным данным, судебный процесс с участием коллегии присяжных начнется 24 ноября.

В понедельник, 26 мая, автомобиль въехал в толпу людей, которые отмечали победу «Ливерпуля». На место происшествия выехали экстренные службы, подозреваемого, 53-летнего британца, сразу задержали. Ко всему прочему, полиция английского графства Мерсисайд заподозрила задержанного в вождении под воздействием наркотических средств. В результате произошедшего пострадали 65 человек.

#Автомобиль #Великобритания #суд #«Ливерпуль» #наезд на толпу
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