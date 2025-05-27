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Наехавшего на толпу в Ливерпуле заподозрили в употреблении наркотиков

Число пострадавших выросло до 65 человек.
Дарья Ситникова 2025-05-27 19:37:09
© Фото: Li Ying, XinHua, Global Look Press

Задержанный мужчина после наезда на толпу болельщиков в Ливерпуле подозревается в вождении под воздействием наркотиков. Об этом сообщила полиция английского графства Мерсисайд.

«Был задержан 53-летний мужчина из Уэст-Дерби по подозрению в покушении на убийство и опасном вождении под воздействием наркотиков», - заявила старший детектив полиции графства Мерсисайд Карен Джондрилл.

На данный момент водитель машины остается под стражей. Отмечается, что во время наезда мужчина попал в зону мероприятия, проследовав за машиной скорой помощи. В результате инцидента пострадали 65 человек.

В понедельник автомобиль въехал в толпу людей, которые в этот момент отмечали победу «Ливерпуля». На место происшествия сразу же выехали экстренные службы, а в одном из ближайших ресторанов развернули пункт неотложной помощи. Подозреваемого 53-летнего британца задержали. Изначально сообщалось о 17 погибших, позже это число выросло до 50, теперь и вовсе 65.

#Англия #полиция #пострадавшие #машина #«Ливерпуль»
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