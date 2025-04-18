Российский капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 897 шайбу и обновил снайперский рекорд НХЛ за всю историю.

Александр отличился во втором периоде гостевой игры против «Питтсбург Пингвинз». Сейчас 39-летний россиянин является единоличным обладателем рекорда лиги по заброшенных шайбам. Предыдущим рекордсменом был канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы.

Напомним, Овечкин переписал хоккейную историю шестого апреля в Нью-Йорке, где он забросил 895 шайбу. Игру тогда остановили, чтобы оказать положенные Александру почести.

Достижение спортсмена впечатлило не только хоккейных болельщиков, но и власти Вашингтона, за команду которого он играет всю свою заокеанскую карьеру. Мэр американской столицы Мюриэл Боузер объявил 11 апреля Днем российского хоккеиста, о чем он сообщил на своей странице в соцсети Х.