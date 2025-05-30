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Небензя: Россия готова продолжать СВО столько, сколько потребуется

Василий Небензя подчеркнул, что РФ больше не допустит у себя на границах никакого антироссийского неонацистского образования.
Тимур Шерзад 2025-05-30 17:44:02
© Фото: Саид Царнаев, РИА Новости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что наша страна готова продолжать специальную военную операцию столько, сколько потребуется. 

Он подчеркнул, что РФ сделала свой выбор в 2022 году и не бросит в беде русских людей. 

«Если потребуется, будем воевать ради этого столько, сколько нужно. И никаких угроз на наших границах, никакого антироссийского неонацистского образования в зоне нашего соседства мы больше не допустим», - сказал Небензя, выступая в ООН.

Он добавил, что Российская Федерация при этом никогда не отказывалась от диалога. Небензя обратился к тем, кто стоял за антироссийским проектом на Украине, и сказал, что нам есть что обсудить, если они готовы вести речь о каких-то вариантах сосуществования и сотрудничества. 

При этом Василий Небензя констатировал, что если теми, кто стоит за антироссийским проектом на Украине, движет исключительно русофобия, то говорить с ними не о чем. 

Также Небензя высказался об участии стран Запада в атаках по территории России.

#Россия #ООН #спецоперация #василий небензя
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