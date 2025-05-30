Небензя высказался об участии стран Запада в атаках по территории России

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя высказался об участии стран Запада в ракетных атаках по территории России.

«Коллеги, вы действительно думаете, что мы всего этого не замечаем и не имеем детальной информации о вовлеченности каждого из ваших государств в военные действия против России? И что это не повлечет для вас никаких последствий?» - прокомментировал он на заседании Совбеза.

По словам представителя России при ООН, как минимум с середины прошлого года британские и американские офицеры контролировали каждый удар. Кроме этого, они определяли как цели ударов, так и расчеты полетов ракет.

Небензя добавил, что Запад наказывает уже не Россию, «которая прекрасно приспособилась к жизни под санкциями», а самих себя.

Также постпред заявил, что Москва готова рассмотреть возможность прекращения огня на Украине, но «Минских соглашений» не будет. По словам Небензи, российская сторона ждет, пока Киеву перестанут поставлять оружие и прекратится мобилизация украинцев.