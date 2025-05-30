МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Небензя высказался об участии стран Запада в атаках по территории России

По словам постпреда РФ, как минимум с середины прошлого года британские и американские офицеры начали контролировать каждый удар.
Дарья Ситникова 2025-05-30 17:32:18
© Фото: Максим Захаров, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя высказался об участии стран Запада в ракетных атаках по территории России. 

«Коллеги, вы действительно думаете, что мы всего этого не замечаем и не имеем детальной информации о вовлеченности каждого из ваших государств в военные действия против России? И что это не повлечет для вас никаких последствий?» - прокомментировал он на заседании Совбеза. 

По словам представителя России при ООН, как минимум с середины прошлого года британские и американские офицеры контролировали каждый удар. Кроме этого, они определяли как цели ударов, так и расчеты полетов ракет.

Небензя добавил, что Запад наказывает уже не Россию, «которая прекрасно приспособилась к жизни под санкциями», а самих себя.

Также постпред заявил, что Москва готова рассмотреть возможность прекращения огня на Украине, но «Минских соглашений» не будет. По словам Небензи, российская сторона ждет, пока Киеву перестанут поставлять оружие и прекратится мобилизация украинцев.

#в стране и мире #ООН #Запад #небензя #ракетные атаки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Патрон против дрона
2
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
3
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
4
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
5
Вьетнам. Оружие Победы
6
Северный десант
7
Высшая школа ПВО
8
Фрегаты 11356. Россия/Индия
9
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
10
Броневики СВО. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 