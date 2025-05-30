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Педиатр объяснил важность проверок репродуктивного здоровья детей

По словам Евгения Тимакова, это предупредит появление различных заболеваний в будущем.
Гоар Хачатурян 2025-05-30 17:51:40
© Фото: Christian Charisius, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Профилактика здоровья детей проводится еще на стадии нахождения плода в утробе матери. Большое количество различных вирусов и инфекционных процессов, выраженная урбанизация - это все влияет на репродуктивные способности ребенка. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Тимаков.

«Профилактика делается не только с 6-летнего возраста, а еще когда мама готовится к беременности и беременная - мы уже делаем профилактику здоровья будущего поколения, здоровья детей. Учитывая то, что сейчас большое количество различных вирусов и инфекционных процессов, выраженная урбанизация, есть определенные факторы, которые воздействуют на ребенка в общем, в том числе на эндокринную и репродуктивную системы», - объяснил врач.

По его словам, диспансеризацию следует проводить комплексно. Детей в обязательном порядке должны осматривать уролог-андролог, гинеколог, эндокринолог, особенно в период, когда ребенок переходит в определенные стадии развития. Это как раз 6-7-летний возраст.

А с 13 лет начинается пубертатный период, то есть идет половое созревание. Тогда детей необходимо информировать о профилактике определенных заболеваний и о гигиенических мероприятиях.

«Прекрасно, что это происходит на законодательном уровне», - заключил врач.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о том, что репродуктивное здоровье начнут проверять у детей в 6 лет, а затем ежегодно с 13 лет. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

#профилактика #Михаил Мурашко #наш эксклюзив #диспансеризация #педиатр #репродуктивное здоровье
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