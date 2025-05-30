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Репродуктивное здоровье детей начнут проверять в 6 лет и ежегодно с 13

Нововведение вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Дарья Ситникова 2025-05-30 16:19:33
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Для оценки репродуктивного здоровья детей будут проводить профилактические медосмотры в 6 лет, а затем ежегодно с 13 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Осмотры с целью репродуктивного здоровья в 6 лет и ежегодно с возраста 13 лет», - сказал он.

В преддверии Дня защиты детей министр посетил НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева. Он поздравил маленьких пациентов, пообщался со студентами педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова. Мурашко в целом изучил работу центра и рассказал о развитии детского здравоохранения.

Само же нововведение содержится в приказе Минздрава «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Мурашко ранее заявлял, что идеи «токсичного бодипозитива» отнимают у россиян годы жизни. По его словам, токсичный бодипозитив - это тот, который «предпочитает не замечать» разницу между телом здорового человека и пациента с ожирением, а также отрицает влияние ожирения на здоровье.

#дети #Здравоохранение #Михаил Мурашко #репродуктивное здоровье #медосмотры
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