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Ротенберг покинул совет директоров СКА после неудачных сезонов в КХЛ

Пока нет данных о том, сохранит ли он пост главного тренера.
Владимир Рубанов 2025-05-30 16:25:22
© Фото: ska.ru

Совет директоров клуба СКА (Санкт-Петербург) сложил полномочия после неудачного сезона в Континентальной хоккейной лиге. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба.

Возглавлял совет Александр Медведев, его заместителем был Роман Ротенберг, а генеральным директором - Ольга Ловягина.

В клубе отметили, что команда не достигла целей по итогам двух последних сезонов и вылетела во втором и первом раундах плей-офф. Результаты работы совета директоров, главного тренера и тренерского штаба признаны неудовлетворительными.

Совет директоров возглавит Виталий Маркелов, заместитель председателя правления «Газпрома». Гендиректором назначен Никита Стеничкин.

Пока нет данных о том, сохранит ли Ротенберг пост главного тренера. Источник «Матч ТВ» утверждает, что тренерский штаб продолжит работу. Ротенберг стал тренировать клуб в январе 2022 года.

#Спорт #Санкт-Петербург #Хоккей #КХЛ #ска #Роман Ротенберг
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