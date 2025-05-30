Ротенберг покинул совет директоров СКА после неудачных сезонов в КХЛ

Совет директоров клуба СКА (Санкт-Петербург) сложил полномочия после неудачного сезона в Континентальной хоккейной лиге. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба.

Возглавлял совет Александр Медведев, его заместителем был Роман Ротенберг, а генеральным директором - Ольга Ловягина.

В клубе отметили, что команда не достигла целей по итогам двух последних сезонов и вылетела во втором и первом раундах плей-офф. Результаты работы совета директоров, главного тренера и тренерского штаба признаны неудовлетворительными.

Совет директоров возглавит Виталий Маркелов, заместитель председателя правления «Газпрома». Гендиректором назначен Никита Стеничкин.

Пока нет данных о том, сохранит ли Ротенберг пост главного тренера. Источник «Матч ТВ» утверждает, что тренерский штаб продолжит работу. Ротенберг стал тренировать клуб в январе 2022 года.