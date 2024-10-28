МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

КХЛ показала разговор на повышенных тонах между Ротенбергом и судьей

После эмоционального диалога с арбитром, руководство КХЛ вынесло Роману Ротенбергу и СКА предупреждение.
Ян Брацкий 2024-10-28 17:25:59
© Фото: Alexander Kulebyakin, Global Look Press

Главный тренер хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг оказался в центре скандала. Во время игры со столичным «Спартаком» он вступил в словесную перебранку с одним из арбитров, который подъехал к скамейке, чтобы объяснить свое решение.

«Ты можешь не орать? Ты можешь не орать? Там было обоюдное удаление, там Порядин, посмотри видео. Он его толкает, это обоюдное удаление. Не надо мне орать», - эмоционально высказался Ротенберг в адрес судьи, который пытался перекричать трибуны.

После игры Ротенберг пожаловался на поведение столичных болельщиков, которые, по его словам, «орали матом всю игру в присутствии детей на трибунах».

«Спартак» попросил КХЛ отреагировать на поведение Ротенберга. Позже лига оштрафовала красно-белых и вынесла предупреждение лично Ротенбергу и руководству СКА.

В лиге рекомендовали обратить внимание на поведение и высказывания главного тренера и принять меры. Что касается игры, то питерские армейцы одержали в ней победу со счетом 5:2.

#Спорт #Хоккей #КХЛ #Спартак #ска #арбитр #ротенберг
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 