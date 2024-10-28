КХЛ показала разговор на повышенных тонах между Ротенбергом и судьей

Главный тренер хоккейного клуба СКА из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг оказался в центре скандала. Во время игры со столичным «Спартаком» он вступил в словесную перебранку с одним из арбитров, который подъехал к скамейке, чтобы объяснить свое решение.

«Ты можешь не орать? Ты можешь не орать? Там было обоюдное удаление, там Порядин, посмотри видео. Он его толкает, это обоюдное удаление. Не надо мне орать», - эмоционально высказался Ротенберг в адрес судьи, который пытался перекричать трибуны.

После игры Ротенберг пожаловался на поведение столичных болельщиков, которые, по его словам, «орали матом всю игру в присутствии детей на трибунах».

«Спартак» попросил КХЛ отреагировать на поведение Ротенберга. Позже лига оштрафовала красно-белых и вынесла предупреждение лично Ротенбергу и руководству СКА.

В лиге рекомендовали обратить внимание на поведение и высказывания главного тренера и принять меры. Что касается игры, то питерские армейцы одержали в ней победу со счетом 5:2.