Мурашко раскритиковал «токсичный бодипозитив», отбирающий годы

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил на конгрессе «Человек и лекарство», что идеи «токсичного бодипозитива» отнимают у россиян годы жизни. Его слова приводятся на сайте министерства.

Мурашко назвал токсичным бодипозитив, который «предпочитает не замечать» разницу между телом здорового человека и пациента с ожирением, а также отрицает влияние ожирения на здоровье.

По его словам, это «вредно для граждан, отнимает у них годы здоровой жизни». Он подчеркнул необходимость помощи таким пациентам, включая лекарства и технологии.

Глава Минздрава добавил, что в 2024 году диспансеризацию прошли 109 млн человек. Министр отметил важность качества обследования и учета выявленных факторов риска.

По словам Мурашко, особое внимание следует уделить пациентам с ожирением, потому что оно является ключевым фактором риска для до 40% неинфекционных заболеваний. Если недооценивать эти проблемы, можно упустить возможности для ранней профилактики тяжелых заболеваний.

В сентябре 2024 года министр здравоохранения заявил, что около 40 млн человек в России страдают ожирением. Большинство из них - молодые люди. Мурашко предупредил, что проблемы с весом в раннем возрасте могут вызвать ишемическую болезнь сердца и сердечно-сосудистые заболевания.

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