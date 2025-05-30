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«Палантин» посадил вражеский дрон с 20 кг взрывчатки в ДНР

Специалисты РЭБ оперативно реагируют на изменения: только за одно дежурство им удается посадить десятки дронов разных типов.
Лана Иден 2025-05-30 16:57:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В пригороде Новоазовска, в Донецкой Народной Республике, временно перекрыли автодорогу - на обочине приземлился украинский беспилотник-камикадзе «Браво-1». Аппарат летел в сторону Таганрога, но был вовремя засечен бойцами Восточной группировки. Посадить его удалось в поле, там его и обнаружили наши операторы БПЛА.

«Все, подлетел ближе, посмотрели. Потом выдвинулась группа саперов», - рассказал оператор с позывным Мент.

Дрон представлял угрозу даже после посадки, по оценке саперов, он нес около 20 килограммов взрывчатки. Для разминирования на место выехал инженерный расчет. Первый шаг - отсоединение проводов от боевой части и извлечение аккумулятора. После обезвреживания дрон был вывезен подальше и уничтожен.

Вражеский беспилотник был обнаружен и посажен с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин». Его применили специалисты войск РЭБ 29-й армии Восточной группировки.

«Станция "Палантин" - это большая бронированная машина на базе КамАЗа. В ней два отсека. Один из дронов - камикадзе мы посадили. У него был сброс, скорее всего кумулятивный снаряд. На материнской плате виден украинский трезубец», - рассказала Лана Иден.

Комплекс способен вести радиоразведку и подавлять управление дронами на значительном расстоянии.

«Дрон зависает в воздухе, пока не сядет аккумулятор. Потом падает. Или просто теряет управление и тоже падает», - объяснил командир комплекса РЭБ, позывной Юрист.

Противник ежедневно меняет частоты управления квадрокоптерами. Однако специалисты РЭБ оперативно реагируют на изменения: только за одно дежурство им удается посадить десятки дронов разных типов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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