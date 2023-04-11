Комплексы РЭБ «Палантины» ослепили вражеские беспилотники в Угледаре

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Наши «Палантины» работают на Южно-Донецком направлении. В частности, они находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в Угледаре.

Комплекс радиоэлектронной борьбы - одна из самых современных разработок. После развертывания в боевое положение система способна в автоматическом режиме создать защитный купол над своими подразделениями, обнаружить и ослепить беспилотники и другую технику противника.

Комплекс РЭБ работает на дальности более 20 километров. «Палантин» может подавлять источники связи и интернета на вражеских позициях, не нарушая гражданскую инфраструктуру. Комплекс полностью блокирует управление техникой и передачу всех данных.

Боец с позывным Шар рассказал, как именно работает «Палантин». Комплекс либо останавливает видеосъемку, которую осуществляет беспилотник - «он просто летит прямо и пока не упадет либо не исчезнет с моего радара, будет его подавлять».

Второй момент - это когда БПЛА «просто зависает в воздухе и (остается там. - Прим. ред.) пока у него не закончится топливо или не сядет батарея».

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.