Вертолет разнес пункт управления беспилотниками врага ракетой ЛМУР

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пункта управления беспилотниками на территории Донецкой Народной Республики. Это сделал экипаж армейской авиации ВКС РФ.

Местонахождение пункта управления БПЛА в одном из частных домов выявили военнослужащие 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при помощи средств воздушной разведки. После анализа полученных разведданных координаты передали армейской авиации.

Экипаж одного из российских вертолетов применил ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету. Полное уничтожение украинского пункта управления беспилотниками зафиксировали средства объективного контроля.

Ранее сообщалось, что экипаж Ми-28НМ ударил по пункту временной дислокации ВСУ в зоне специальной военной операции. Для этого летчики использовали авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.