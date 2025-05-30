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Вертолет разнес пункт управления беспилотниками врага ракетой ЛМУР

Удар нанесен на территории ДНР, убедиться в том, что частный дом используется для управления беспилотниками, удалось при помощи средств воздушной разведки.
2025-05-30 15:09:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пункта управления беспилотниками на территории Донецкой Народной Республики. Это сделал экипаж армейской авиации ВКС РФ. 

Местонахождение пункта управления БПЛА в одном из частных домов выявили военнослужащие 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при помощи средств воздушной разведки. После анализа полученных разведданных координаты передали армейской авиации. 

Экипаж одного из российских вертолетов применил ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету. Полное уничтожение украинского пункта управления беспилотниками зафиксировали средства объективного контроля. 

Ранее сообщалось, что экипаж Ми-28НМ ударил по пункту временной дислокации ВСУ в зоне специальной военной операции. Для этого летчики использовали авиационные ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вертолет #спецоперация #армейская авиация #ЛМУР #пункт управления БПЛА
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