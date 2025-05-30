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Артиллеристы «Краснополем» уничтожили пункт управления дроноводов ВСУ

Враг хорошо замаскировался, но это не спасло его сначала от обнаружения, а затем и от высокоточного удара.
2025-05-30 16:05:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского пункта управления беспилотными летательными аппаратами в Харьковской области. Это сделали наши артиллеристы, применив высокоточный снаряд «Краснополь». 

Дроноводы противника замаскировали свой пункт управления, но это не спасло их от обнаружения нашими разведчиками, которые использовали беспилотные летательные аппараты. Цель выявили в районе населенного пункта Глушковка. 

С помощью дрона военнослужащие навели артиллерию. Удалось добиться прямого попадания. Кадры уничтожения цели вместе с живой силой ВСУ зафиксировали средства объективного контроля. 

Ранее сообщалось, что летчики армейской авиации разнесли пункт управления беспилотниками врага в Донецкой Народной Республике. Экипаж использовал легкую многоцелевую управляемую ракету. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Харьковская область #спецоперация #краснополь #пункт управления БПЛА
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