Артиллеристы «Краснополем» уничтожили пункт управления дроноводов ВСУ

Враг хорошо замаскировался, но это не спасло его сначала от обнаружения, а затем и от высокоточного удара.

2025-05-30 16:05:55

© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России