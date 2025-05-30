Захарова сравнила пытки ВСУ со зверствами нацистов в концлагерях

Украинские боевики применяли к российским военнопленным, раненым и безоружным, удушение, избиение, пытали электрическим током, издевались над ними с применением животных, проводили насильственные и медицинские манипуляции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Такое ощущение, что я перечисляю набор того, что творили в концлагерях нацисты, теперь же речь идет о неонацистах», - сказала она.

Отдельную тревогу вызывает факт того, что жестокое обращение носит системный характер. По свидетельствам самих пленных, все совершается порой под наблюдением или буквально с одобрения должностных лиц, добавила Захарова.

Россия уже не раз обращала внимание международных правозащитных структур на такие случаи, подчеркнула дипломат. Москва будет добиваться принятия соответствующих мер и решений, добавила она. По ее словам, правда о природе нацизма в Киеве должна быть доведена до всего мира.