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Захарова сравнила пытки ВСУ со зверствами нацистов в концлагерях

По ее словам, жестокое обращение с российскими военнопленными носит системный характер.
Ирина Егорова 2025-05-30 12:12:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские боевики применяли к российским военнопленным, раненым и безоружным, удушение, избиение, пытали электрическим током, издевались над ними с применением животных, проводили насильственные и медицинские манипуляции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Такое ощущение, что я перечисляю набор того, что творили в концлагерях нацисты, теперь же речь идет о неонацистах», - сказала она.

Отдельную тревогу вызывает факт того, что жестокое обращение носит системный характер. По свидетельствам самих пленных, все совершается порой под наблюдением или буквально с одобрения должностных лиц, добавила Захарова.

Россия уже не раз обращала внимание международных правозащитных структур на такие случаи, подчеркнула дипломат. Москва будет добиваться принятия соответствующих мер и решений, добавила она. По ее словам, правда о природе нацизма в Киеве должна быть доведена до всего мира. 

#в стране и мире #Киев #Мария Захарова #ВСУ #МИД РФ #военнопленные #Неонацизм #Концлагеря
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